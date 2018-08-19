Центробанк выпустит юбилейные монеты к 100-летию Башкирии

Центробанк России выпустит юбилейные монеты к 100-летию Башкирии. Празднование памятной даты запланировано на 2019 год.

Монеты появятся номиналом 3 и 50 рублей. Трехрублевые монеты будут выполнены из серебра 925 пробы. В оборот пустят 3 тысячи таких экземпляров. Пятидесятирублевые монеты сделают из золота 999 пробы в количестве одной тысячи, рассказали в Центробанке.

Помимо этого, к юбилею республики планируется изготовление специальных марок, конвертов и открыток.

Напомним, ранее Центробанк выпустил к ЧМ-2018 первую полимерную банкноту. На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России.