Эрдоган переизбран председателем правящей партии Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переизбран председателем правящей Партии справедливости и развития (ПСР) на ее шестом съезде в Анкаре.

За кандидатуру президента Турции проголосовали 1380 делегатов съезда. Голосов против него подано не было, сообщает HaberTurk.

Напомним, что 28 июня этого года ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах. Он набрал 52,5% голосов. Официально вступив в должность, Эрдоган завершил переход Турции с парламентской на президентскую республику. Президент получил полномочия распускать парламент, назначать правительство и предлагать кандидатуры на посты судей.