В Сургуте локализовали разлив нефти

Разлив нефти, который произошел в Ханты-Мансийском автономном округе в Сургуте локализован. Его общая площадь составила 8,6 тыс. кв.м.

«Небольшие остатки убираются. Площадь разлива небольшая и последствий для экологии нет»,— цитирует «Коммерсантъ» представителя «Сургутнефтегаза».

Отмечается, что утечка произошла из-за незаконной врезки, проводятся следственные действия. Кроме того, произошла разгерметизация незаконного криминального трубопровода.

Напомним, в Татарстане ранее легковой автомобиль Ford Focus столкнулся с «КАМАЗом». В результате ДТП разлилась нефть.По информации МВД РТ, авария произошла по вине водителя иномарки. Женщина не пропустила грузовик, двигаясь по второстепенной дороге. В результате столкновения грузовик перевернулся.