Итоги дня: переизбрание Чемезова в КАМАЗе, снижение доходов россиян и обнуление рекордов Загитовой

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 17 августа.

Гендиректора ГК «Ростех» Сергея Чемезова переизбрали председателем совета директоров ПАО «КАМАЗ».



Росстат зафиксировал снижение доходов населения в июле на 3,4% по сравнению с прошлым месяцем. При этом реальные доходы населения РФ в июле 2018 года упали на 4,7%. В то же время просроченная задолженность по заработной плате в Татарстане увеличилась на 6,9% — до 12,8 млн рублей.

Тем временем Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все рекорды в фигурном катании, установленные до сезона 2018/19 годов, в том числе рекорды российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Их признали историческими.

В Казанский федеральный университет зачислили 14-летнюю абитуриентку, экстерном закончившую школу. Девушка будет обучаться лингвистике очно, на контрактной основе.



Несколько кадровых решений принял президент России Владимир Путин. Сегодня стало известно о назначении Николая Макарова новым послом РФ в Кувейте. Постоянным представителем РФ при уставных и других органах СНГ в Минске стал Андрей Грозов.