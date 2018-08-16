Турецкий «Гулспор» обменял игроков на коз

Турецкий «Гулспор» пошел на необычную сделку, продав 18 игроков своей команды и купив взамен 10 коз, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на CNN Turk.

Отмечается, что это обошлось клубу в 15 тысяч турецких лир. Игроки «Гулспора» выступают в лигах на разных уровнях в возрасте от 11 до 19 лет. Главная цель команды — выращивать профессиональных игроков для дальнейшего перехода в более успешные клубы Турции.

Предполагается, что уже в первый год животные принесут «Гулспору» 4—5 тысяч фунтов на продаже молока и около 20 козлят. Все доходы от них пойдут на нужды команды, которая не получает государственного финансирования и принимает участие во всех турнирах за свой счет.