Экс-уфимец Фатай может заиграть в Румынии или России

Нигерийский нападающий Кехинде Фатаи, покинувший футбольный клуб «Уфа» 14 августа, имеет несколько вариантов продолжения карьеры, сообщает «Р-Спорт».

Отметим, что генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов признался в том, что 28-летний нигериец сам попросил руководство «Уфы» отпустить его, отметив, что у игрока есть предложение от другого клуба.

«У (Кехинде) Фатаи есть варианты продолжения карьеры в Румынии и России. В России это клуб Премьер-лиги», — сказал источник, близкий к футболисту.

В общей сложности в составе башкирского клуба Фатай провел 46 игр и забил 6 мячей.





