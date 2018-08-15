Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Основин: «Пропущенная шайба нас из колеи не выбила»

Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Основин считает, что в поединке с «Авангардом» команда плохо начала. Это не помешало одержать первую победу на Кубке губернатора Челябинской области. Форвард поделился впечатлениями после матча:



— Конечно, неприятно начался матч для нас, так нельзя начинать. Тем более первому звену, это непозволительная роскошь. Там был бросок защитника с полоборта, он попал в ближнюю «девятку». Наверное, это случайность.

Пропущенная на старте шайба нас из колеи не выбила, наоборот, подстегнула, потому что нам нужно было отыгрываться и идти вперед.



— В первом периоде у вас был момент, когда могли забить. Это вы недоработали или Рамо подтащил?

— Наверное, я недоработал. Надо было не в «девятку» бросать, а пониже, чтобы ему было сложнее. Все вопросы ко мне.



