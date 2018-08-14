Хоккей все-таки будет включен в программу Олимпиады-2022

Международный олимпийский комитет включил в программу Олимпиады-2022 хоккейные турниры. Таким образом мужской и женский хоккейные турниры войдут в программу Игр в Пекине

«Исполком МОК на заседании 18 июля одобрил программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, которая включает в себя женский и мужской хоккейные турниры», — сообщили ТАСС в пресс-службе МОК.



Напомним, ранее президент ИИХФ Рене Фазель рассказал возможных реформах мужского олимпийского хоккейного турнира:



1. Олимпиада проводится с участием игроков НХЛ, как это было в период с 1998 по 2014 год.

2. Олимпиада проводится без участия игроков НХЛ, как это было до 1998 года и в 2018 году.

3. Олимпиада будет проводиться по аналогии с олимпийским футбольным турниром. Максимальный возраст игроков — 23 года.

4. Исключение хоккейного турнира из программы Олимпийских игр.