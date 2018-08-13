Владимир Ткачев: «Надеюсь, лучший мой сезон будет следующий»

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев поделился воспоминаниями о финальной серии Кубка Гагарина, а так же оценил свое выступление в сезоне 2017/2018.

— Прошлый сезон можете назвать лучшим в карьере?

— Я надеюсь, что лучший будет следующий. Не хочу оценивать себя с положительной стороны. Просто хочу быть лучше, чем вчера.

— В финале Кубка Гагарина создалось впечатление, что у ЦСКА не было ни единого шанса против вас, настолько «Ак Барс» был мощнее, интереснее и ярче.

— Думаю, от этого и результат такой (4-1 в серии). Но ЦСКА хорошая команда, не могу сказать, что они играли плохо. Просто мы были в чем-то лучше.

— Вы впервые играли в финале Кубка Гагарина. Чем финал принципиально отличается от других матчей?

— Особый накал действительно чувствуется. Все по-другому. Даже болельщики. Другая атмосфера, ответственность, цена ошибки. Да и мотивация запредельная. Лучше матчей финала ничего быть не может, — приводит слова Ткачева "Sport24".