Итоги дня: миллиардные потери российских бизнесменов, свадьба Поклонской и приватность от «ВКонтакте»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 13 августа.

Сегодня стало известно, что Банк России приостановил покупку валюты для Министерства финансов России на внутреннем валютном рынке в четверг, 9 августа.



Российские миллиардеры потеряли более $3,1 млрд на фоне предложения помощника президента России Андрея Белоусова изъять допдоходы у металлургических, нефтехимических и химических компаний РФ. В РСПП уже предупредили, что инициатива также может привести к «разовому» снижению капитализации российского фондового рынка на 3 трлн рублей.

Тем временем Верховный суд Татарстана продлил домашний арест экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина до 16 ноября. На заседании выяснилось, что с мая по август Мусин ознакомился только с 18 из 120 томов своего дела. Подробности — в репортаже «Реального времени».

А зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.



Социальная сеть «ВКонтакте» из-за роста количества уголовных дел за публикации и репосты в соцсети пообещала ввести обновления, направленные на конфиденциальность пользовательских данных, в том числе функцию приватного профиля.

Зато, как сообщает akket.com, мессенджер WhatsApp перестанет применять сквозное шифрование, что позволит спецслужбам получить доступ к переписке пользователей. Однако новость может оказаться фейком, как и сообщение akket.com, что AliExpress начал блокировать аккаунты российских пользователей из-за открытых споров. В компании слухи опровергли, заявив, что Akket нагоняет кликбейты.