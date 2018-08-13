Защитник «Ак Барса» Роман Манухов выбыл на несколько месяцев

Защитник казанского «Ак Барса» Роман Манухов пропустит несколько месяцев из-за травмы, полученной во время «предсезонки».

Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на генерального менеджера казанского клуба Рафика Якубова. По словам функционера, хоккеисту потребуется операция.

«Манухов выбыл на два-три месяца из-за травмы. Ему предстоит операция, так что начало сезона защитник пропустит», — описал ситуацию функционер.

Роман Манухов пришел в казанский клуб по ходу сезона 2017/2018 из ярославского «Локомотива». В «регулярке» и плей-офф защитник провел 23 игры и набрал 5 (+5) очков.