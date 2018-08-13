Екатеринбургский «Автомобилист» — обладатель Кубка губернатора Нижегородской области

На последних минутах заключительного матча юбилейного Кубка губернатора Нижегородской области хоккеисты «Торпедо» вырвали победу над «Спартаком» и завоевали второе место в турнире, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Матч с москвичами закончился со счетом 3:1. Обладателем главного трофея стал екатеринбургский «Автомобилист». «Бронза» — у московского «Динамо».

Губернатор Глеб Никитин подвел итог турниру:



— Поздравляю вас с тем праздником хоккея, который мы наблюдали в эти дни! Подошел к концу десятый, юбилейный Кубок губернатора Нижегородской области. За спиной — пятнадцать матчей, пятнадцать ярких поединков. Я поймал себя на мысли, что эти поединки напоминали мне не предсезонные матчи, а матчи плей-офф. Согласитесь, это были реальные настоящие битвы. Я поздравляю всех наших гостей. Всех, кто участвовал в данном турнире. И вместе со всем «Нагорным» я хочу сказать спасибо «Торпедо»!

Мы прощаемся ненадолго. 3 сентября состоится первый матч официального чемпионата КХЛ с петербургским СКА. Давайте все вместе придем на этот матч и поддержим нашу команду! Будем болеть и будем надеяться, что впереди нас ждут только победы! — подытожил глава региона.