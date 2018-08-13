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Наставник «Мордовии» Марат Мустафин: «Ничья, думаю, закономерный результат»

11:36, 13.08.2018

Саранская «Мордовия» в матче первенства Футбольной национальной лиги в добавленное время благодаря голу Владислава Адаева спаслась в гостях у «Тюмени» — 1:1.

Главный тренер «Мордовии» Марат Мустафин подвел итог поединку:

— Ничья, думаю, закономерный результат по этой игре. Третий матч, короткие расстояния между играми, физически, может быть, не так хорошо выглядели. В обороне, считаю, сыграли неплохо, хорошо выбегали в атаку. В принципе, доволен результатом. И что самое главное, играли до конца, не опустили руки. В первом тайме незабитый пенальти свой отпечаток оставил. Пропустили необязательный гол, попали в штангу. Могли в конце и вытащить игру, — отметил наставник.

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