Нефтекамский «Торос» выиграл турнир памяти Тарасова в Ижевске

Нефтекамский «Торос» принял участие в ижевском хоккейном турнире, посвященном памяти В.С. Тарасова. Помимо башкирской команды, в соревнованиях приняли участие шесть команд ВХЛ: «Молот-Прикамье» (Пермь), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), ЦСК ВВС (Самара), «Югра» (Ханты-Мансийск) и хозяева соревнований — «Ижсталь».

После двух побед над ижевской и пермской командами нефтекамцы вышли в финал, где их соперниками стали казахстанские хоккеисты, представляющие усть-каменогорское «Торпедо». В довольно открытом поединке результативнее сыграли башкирские хоккеисты, одержавшие верх со счетом 6:3. Им достался главный приз турнира.

В Ижевске самым результативным в составе «Тороса» стал Глеб Кузьмин с одним голом и 4 результативными передачами.

