«Уфа» вновь играет в красном

Определилась игровая форма команд «Уфы» и «Краснодара», в которой они сегодня выйдут на поле стадиона «Нефтяник» в матче 3-го тура Российской Премьер-лиги, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Уфимцы сыграют в красной форме (вратарь — в серой), футболисты из Краснодара выйдут в форме белого цвета (вратарь — в голубой).

Матч начнется в 19.30 по уфимскому времени (17.30 мск).

В предыдущем туре «Уфа» дома обыграла махачкалинский «Анжи» — 3:0, а «Краснодар» вырвал победу у «Урала» в Екатеринбурге, проигрывая в начале матча 0:1, со счетом 2:1.

