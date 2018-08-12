Старший тренер уфимской «Агидели» Денис Афиногенов: «Это новый шаг, новое испытание для меня»

Старший тренер уфимской «Агидели» Денис Афиногенов получил приглашение в национальную сборную России.

Наставник прокомментировал это событие и рассказал о подготовке действующего обладателя Кубка ЖХЛ к новому сезону.

— Конечно, я был приятно удивлен. Это новый шаг, новое испытание для меня. Будем стараться, работать, где-то учиться и получать важный опыт.

Предсезонка — это всегда тяжело, поэтому мы стараемся разнообразить наши упражнения, чтобы девчонкам было интереснее, и работа проходила менее рутинно. К тому же, это полезно для координации, гибкости и ловкости. Еще неделю нам предстоит тяжело поработать, потом нагрузки немного спадут, и мы перейдем на режим по одной тренировке в день. Так же планируем в конце августа провести турнир, там как раз немного времени останется до старта чемпионата, — сказал тренер.

