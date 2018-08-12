Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы об истории авиации

Министерство обороны России опубликовало в День Военно-воздушных сил рассекреченные архивные материалы, рассказывающие об истории этого рода войск. Документы размещены на официальном сайте ведомства.

В них содержатся сведения о подвигах пилотов-штурмовиков, имена которых ранее не предавались огласке.



Особую ценность представляет копия рукописного приказа Госкомитета обороны СССР об осуществлении налета на Берлин. Документ был составлен под диктовку Иосифа Сталина в ночь на 9 августа 1941 года.



Большое внимание уделено летчице Екатерине Ивановне Зеленко, совершившей воздушный таран и посмертно удостоенной звания Героя Советского Союза. Под ее командованием было совершено более 40 успешных боевых вылетов.

Также Минобороны РФ опубликовало аналитические документы по живучести авиационных механизмов, составленные на основе опыта боевых действий.



Ранее Минобороны РФ рассекретило документы о создании и становлении ВДВ.