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Путин поздравил россиян с Днем физкультурника

13:25, 11.08.2018
Путин поздравил россиян с Днем физкультурника
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем физкультурника. Поздравление главы государства размещено на сайте Кремля.

«Этот замечательный праздник широко отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей — атлетов, тренеров, работников сферы физической культуры, всех приверженцев активного, здорового образа жизни» — отметил Путин.

По словам президента России, развитие массового спорта является одной из ключевых задач государства.

«Мы и впредь будем уделять большое внимание совершенствованию спортивной инфраструктуры, подготовке высококвалифицированных специалистов, наставников, педагогов» — подчеркнул он.

Напомним, что в Казани Всероссийский день физкультурника сегодня празднуют на площади Тысячелетия.

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