Путин поздравил россиян с Днем физкультурника
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем физкультурника. Поздравление главы государства размещено на сайте Кремля.
«Этот замечательный праздник широко отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей — атлетов, тренеров, работников сферы физической культуры, всех приверженцев активного, здорового образа жизни» — отметил Путин.
По словам президента России, развитие массового спорта является одной из ключевых задач государства.
«Мы и впредь будем уделять большое внимание совершенствованию спортивной инфраструктуры, подготовке высококвалифицированных специалистов, наставников, педагогов» — подчеркнул он.
Напомним, что в Казани Всероссийский день физкультурника сегодня празднуют на площади Тысячелетия.ОбществоВласть
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