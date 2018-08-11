Путин поздравил россиян с Днем физкультурника

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем физкультурника. Поздравление главы государства размещено на сайте Кремля.

«Этот замечательный праздник широко отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей — атлетов, тренеров, работников сферы физической культуры, всех приверженцев активного, здорового образа жизни» — отметил Путин.



По словам президента России, развитие массового спорта является одной из ключевых задач государства.

«Мы и впредь будем уделять большое внимание совершенствованию спортивной инфраструктуры, подготовке высококвалифицированных специалистов, наставников, педагогов» — подчеркнул он.

Напомним, что в Казани Всероссийский день физкультурника сегодня празднуют на площади Тысячелетия.