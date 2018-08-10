СК просит арестовать вице-мэра Оренбурга, подозреваемого во взятке

В Оренбурге следствие настаивает на заключении под стражу заместителя главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадия Борисова, подозреваемого во взятке.

Стоит отметить, что сегодня будет избрана меры пресечения чиновнику. Рассмотрение материалов назначено на вторую половину рабочего дня.

Напомним, Борисов был задержан с поличным при получении взятки в размере 2 млн рублей от генерального директора одной из строительных компаний за общее покровительство.

По данным силовиков, вице-мэр действовал в составе группы по предварительному сговору с другими чиновниками. При этом не исключается, что заммэра систематически вымогал деньги у представителей строительных компаний, в том числе за выдачу разрешений на строительство.