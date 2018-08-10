Дыра в банке «Советский» составила 8 млрд рублей

Отрицательный капитал в банке «Советский», который ранее санировал «Татфондбанк», составил 7,96 млрд рублей. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности кредитной организации, размещенной на сайте Банка России.

В документе сказано, что активы «Советского» на момент отзыва лицензии в начале июля составляли 40,2 млрд руб.



Напомним, 3 июля Центробанк отозвал у банка «Советский» лицензию на осуществление банковских операций. МВД объявило в международный розыск владельца кредитной организации и экс-председателя совета директоров кредитной организации Станислава Митрушина по делу о мошенничестве. По оценке АСВ, обязательства банка превышают 37 млрд рублей.