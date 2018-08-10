Посольство РФ в США сообщило об ухудшении здоровья Бутиной из-за условий содержания

У арестованной в США россиянки Марии Бутиной из-за холодной камеры обострился хронический артрит. Об этом рассказали в посольстве РФ в США.

«В результате предпринятых демаршей условия содержания Марии улучшились. Ей разрешено пользоваться спортзалом, качественнее стал рацион. Наконец-то проведен стоматологический осмотр, назначено лечение. Вместе с тем из-за постоянно низкой температуры в камере у нее обострился хронический артрит. Ее не выводят на прогулки на воздух», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Напомним, что Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне. Россиянку обвиняют в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории страны.