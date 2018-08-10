В ФНС опровергли возможность блокировки счетов физлиц

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что закон, по которому ведомство с 30 августа получит право замораживать счета предпринимателей, которые не представили налоговикам расчеты по страховым взносам, не коснется физлиц.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что у налоговиков с 30 августа появится возможность блокировать счета физлиц, если они не подали декларацию 3-НДФЛ, но обязаны были это сделать.

«Действующим законодательством приостановление операций по счетам налогоплательщиков-физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также не являющихся плательщиками страховых взносов, не предусмотрено. Никаких изменений законодательства в НК РФ по данному вопросу не вносилось», — приводит слова представителя ФНС «РИА Новости».

Ранее ФНС запросила доступ ко всем денежным операциям россиян.