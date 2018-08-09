«День болельщика» уфимского «Салавата Юлаева» пройдет 21 августа

Традиционный праздник «День болельщика» пройдет 21 августа в «Уфа-Арене», сообщает пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева».

Гостей мероприятия ждут зоны активности, в которых можно будет сразиться с хоккеистами в киберхоккее, попробовать свои силы в бросковой зоне, взять автографы у любимых игроков и сфотографироваться с девушками из группы поддержки.

Также для всех желающих будут доступны творческие зоны, спортивные и танцевальные мастер-классы, активности от партнеров и розыгрыши призов, а для самых маленьких болельщиков будет работать детская комната с аниматорами.

В фотозоне можно будет встретить хоккеистов золотого состава и тот трофей, который остался в клубе навсегда — Кубок чемпионов России.