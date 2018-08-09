Экс-уфимец Александр Зинченко отказался от контракта с «Вулверхэмптоном»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко отказался от перехода в «Вулверхэмптон», информирует Sport24.ru.

Ранее «волки» согласовали с «горожанами» трансфер 21-летнего украинца за 16 млн фунтов. Планировалось, что сегодня Зинченко прибудет на тренировочную базу «Вулверхэмптона», чтобы пройти медосмотр и согласовать условия личного контракта, однако бывший игрок «Уфы» отказался менять клубную прописку. Об этом в «Твиттере» сообщили корреспонденты изданий Express и Star Тим Спирс и Тим Нэш.

Отметим, что летнее трансферное окно в Англии закрывается в ночь в с 9-го на 10-е августа.