В пермские колонии закупили 85 тонн витаминизированного киселя

Главное Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю закупило 85 тонн витаминизированного киселя на ягодах для заключенных. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документам, компания «Ярпродснаб» поставит напиток в ряд исправительных учреждений в Пермском крае: в изолятор временного содержания в Перми по улице Васильева, 27, ИК-37 в Чусовском районе, ИВС Соликамска, ИК-2 в Чердынском районе, колонию №11 в Ныробе, ИК-28 в Березниках и колонию №12 в Губахе.

Аукцион завершился 8 августа. Стоимость контракта — 4,2 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что из тюрем России освободят около 14 тыс. заключенных, которым пересчитают сроки по новому закону, согласно которому день пребывания в СИЗО засчитывается за полтора дня в обычной колонии и два — в колонии-поселении.