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В пермские колонии закупили 85 тонн витаминизированного киселя

13:02, 09.08.2018
В пермские колонии закупили 85 тонн витаминизированного киселя
Фото: pixabay.com

Главное Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю закупило 85 тонн витаминизированного киселя на ягодах для заключенных. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документам, компания «Ярпродснаб» поставит напиток в ряд исправительных учреждений в Пермском крае: в изолятор временного содержания в Перми по улице Васильева, 27, ИК-37 в Чусовском районе, ИВС Соликамска, ИК-2 в Чердынском районе, колонию №11 в Ныробе, ИК-28 в Березниках и колонию №12 в Губахе.

Аукцион завершился 8 августа. Стоимость контракта — 4,2 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что из тюрем России освободят около 14 тыс. заключенных, которым пересчитают сроки по новому закону, согласно которому день пребывания в СИЗО засчитывается за полтора дня в обычной колонии и два — в колонии-поселении.

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