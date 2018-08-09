«Лада» в товарищеском матче обыграла земляков из ЦСК ВВС

Обновленная в межсезонье «Лада» (от предыдущего состава в команде остались три хоккеиста) впервые предстала перед своими болельщиками в матче против ЦСК ВВС, сообщает пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба.

Матч закончился уверенной победой «Лады» — 5:0.

Шайбами отметились:

1:0 — Мастрюков (Тимирев, 12.33)

2:0 — Тимирев (35.56, бол.)

3:0 — Озолиньш (40.17, мен.)

4:0 — Костромитин (Андрющенко, 46.20, бол.)

5:0 — Андрющенко (Чистов, Озолиньш, 57.29).

Главный тренер ЦСК ВВС Александр Соколов прокомментировал прошедший поединок:

— Мы получили определенный опыт. «Лада» поучила нас немножко, как нужно играть. От кого-то из игроков ожидали большего, кто-то сыграл в свою силу. Мы благодарны тольяттинцам за урок. Пропущенная шайба в начале третьего периода, когда наш защитник потерял шайбу перед своими воротами, стала важным психологическим моментом, после чего ребята расклеились и где-то опустили руки.