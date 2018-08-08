Алексей Потапов: «Недисциплинированность? Нет, просто немножко удалили нас»

Форвард «Ак Барса» Алексей Потапов после разгромного поражения в последнем матче на турнире Sochy hochey open рассказал журналистам, в чем причина постоянных удалений, а так же поделился впечатлениями от организации турнира.

— Какова причина того, что играли два раза 3 на 5? Недисциплинированность?

— Не то что недисциплинированность. Просто не вынужденные ошибки, не вынужденные удаления. Немножко удалили нас. И в принципе проиграли из-за меньшинства. У соперника — высококлассные игроки и они используют свои шансы, а мы, к сожалению, нет.

— Какие ощущения от организации турнира и олимпийской арены?

— Здесь всегда приятно играть, такие дворцы построены. Болельщики буквально с пляжей пришли поддерживать, несколько тысяч. Никаких заминок, все очень здорово.

— В прошлый раз вы говорили, что нужно время чтобы найти себя в тройке, пока не получается?

— Мы не забиваем, значит, пока не получается. Когда получится, я найду ваш номер, позвоню и сообщу, что получается у нас, — приводит слова Потапова корреспондент «Реального времени».

«Ак Барс» в последнем матче турнира «всухую» проиграл СКА (0:4).

