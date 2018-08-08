Прокурор Нижнего Новгорода ушел на повышение

Фото: пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода

Прокурор Нижнего Новгорода Андрей Гальченко покинул свой пост. Он назначен заместителем прокурора Нижегородской области.

Гальченко будет курировать уголовно-судебное управление областного надзорного ведомства, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В июне 2018 года зампрокурора Нижегородской области Дмитрий Жиделев был уволен с занимаемой должности с формулировкой «за нарушение присяги прокурора».

Напомним, что новым главой областной прокуратуры стал выходец из Татарстана Вадим Антипов. Президент РФ Владимир Путин перевел его из Пермского края приказом от 5 июля.