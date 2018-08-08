«Крылья Советов» провели детский турнир по пляжному футболу

В Самаре состоялся Открытый турнир по пляжному футболу среди детей 2008—2009 года рождения на призы ПФК «Крылья Советов», сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Подобный турнир среди детей проходил в Самаре впервые. За кубок и другие призы от «Крыльев» боролось 7 детских самарских команд: «Паннамания», «Сити-1» и «Сити-2», ФШМ-1 и ФШМ-2, а также две команды «Спутника». Всего в турнире участвовало свыше 70 детей.

Победителем турнира стала команда «Сити-1». В серии пенальти ребята обыграли сверстников из «Спутника-1».

Третье место заняла вторая команда «Спутника», одержавшая победу над «Паннаманией».

Победитель получил кубок и право посетить с экскурсией базу «Крыльев Советов». Все команды были награждены билетами на футбол.