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Шамиль Газизов: «Будем полностью отдаваться игре во всех матчах»

09:14, 08.08.2018

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал сложность календаря, с которой команда столкнулась в начале сезона:

— Для нас непривычен такой график, но мы сами к этому стремились, поэтому нет смысла сетовать на календарь, —заявил «Известиям» Шамиль Газизов. — Еврокубки — это новая ступень, и нужно привыкать к такому режиму. Мы, безусловно, будем полностью отдаваться игре во всех матчах. У нас нет приоритетов по турнирам — мы ставим перед собой задачу как можно лучше выступить и в чемпионате, и в Лиге Европы, и в Кубке страны.

СпортФутбол Башкортостан
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