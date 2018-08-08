Шамиль Газизов: «Будем полностью отдаваться игре во всех матчах»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал сложность календаря, с которой команда столкнулась в начале сезона:



— Для нас непривычен такой график, но мы сами к этому стремились, поэтому нет смысла сетовать на календарь, —заявил «Известиям» Шамиль Газизов. — Еврокубки — это новая ступень, и нужно привыкать к такому режиму. Мы, безусловно, будем полностью отдаваться игре во всех матчах. У нас нет приоритетов по турнирам — мы ставим перед собой задачу как можно лучше выступить и в чемпионате, и в Лиге Европы, и в Кубке страны.