Дмитрий Кириченко: «Многие считают, что клуб из Люксембурга — это слабый соперник»

Тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от поединка с люксембургским «Прогресом» в 3-м отборочном раунде Лиги Европы:

— «Прогрес» — непростой соперник, который уже преодолел два этапа квалификации Лиги Европы. Нам нужно будет очень постараться, чтобы пройти их. Многие считают, что клуб из Люксембурга — это слабый соперник. Но мы отсмотрели их матчи и поняли, что они действуют очень мобильно, это силовая команда. Бывают коллективы, которые играют первым номером — много атакуют. Некоторые выступают вторым — больше защищаются. «Прогрес» же действует по ситуации, и это сильно усложняет нашу задачу, — рассказал «Известиям» наставник уфимцев.

Первый поединок «Уфы» и «Прогрес Нидеркорна» состоится в Уфе 9 августа, начало — в 17.00 мск.

