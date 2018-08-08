Новости экономики

01:55 МСК
Новости раздела
Экономика

Почти 100 банкиров попросили Центробанк восстановить деловую репутацию

01:38, 08.08.2018
Почти 100 банкиров попросили Центробанк восстановить деловую репутацию
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

С целью восстановить деловую репутацию в комиссию Банка России обратились 99 банкиров, работавших в организациях, которые были лишены лицензии или туда ввели временную администрацию.

«Из 101 жалобы, поступившей на рассмотрение комиссии Банка России по рассмотрению жалоб по состоянию на 1 июля 2018 года, 99 жалоб составляли жалобы лиц, являющихся (являвшихся) членами органов управления, иными должностными лицами кредитных организаций», — передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Типичной причиной обращения стало признание репутации неудовлетворительной за работу в течение года до прихода временной администрации в банк или до лишения банка лицензии.

Отмечается, что из поступившей 101 жалобы 28 были удовлетворены, в 33 были отказы. При этом 24 жалобы еще находятся на рассмотрении, остальные — возвращены или оставлены без рассмотрения.

Ранее Центробанк согласился исключить из черного списка 1200 бизнесменов, подозреваемых в отмывании доходов.

ЭкономикаБанки
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок