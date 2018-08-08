В Казани МВЕН и «Ростех» тайно разрабатывают региональный самолет

МВЕН совместно с «Ростехом» разрабатывает девятиместный региональный самолет с рабочим названием МВЕН-9.



Самолет оснастят парашютной системой спасения вместе с экипажем и пассажирами. При этом парашют сможет выдерживать массу груза до 5 тонн. Аналогов подобных пассажирских самолетов в мире не существует, передает ИА «Татар-информ».

Новинку должны были презентовать на международной авиавыставке АКТО-2018, заявили источники в авиаотрасли.

При этом замминистра промышленности и торговли Татарстана Ильдар Мингалеев информацию не подтвердил, уточнив, что проект находится в разработке.

Ранее стало известно, что в Казани опытно-конструкторское бюро (ОКБ) имени Симонова начало испытания тяжелого беспилотного летательного аппарата.