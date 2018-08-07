Итоги дня: субсидии на топливо, самолеты над Казанью и проигрыш «Победы»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 6 августа.

Правительство распределило субсидии в размере 5 млрд рублей между 79 регионами на приобретение топлива для агротехнологических работ. Регионы ПФО в сумме получат 1,38 млрд рублей. Больше других достанется Оренбургской (237,8 млн) и Саратовской (200,1 млн) областям, а также Татарстану (185,5 млн).

Верховный суд России отказал в удовлетворении иска авиакомпании «Победа» к Министерству транспорта и Министерству юстиции России о признании незаконными правил перевозки сверхнормативной ручной клади для невозвратных билетов. Перевозчик уже заявил, что будет обжаловать это решение.



На Казанском авиационном заводе им. Горбунова завершили строительство ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М. Его выкатка состоится 16 августа. Отметим, что сегодня над акваторией реки Казанки совершили тренировочные полеты боевые машины Ту-22МЗ, Ту-95 МС «Медведь», Ту-160 «Белый лебедь» в рамках подготовки к VI авиационному празднику «Я выбираю небо!».

В Алексеевском районе в приемной семье убили 9-летнюю девочку. По подозрению в убийстве задержан ее отчим. По версии следствия, за несколько дней до гибели девочки ее приемный отец нанес ей множественные удары ногами по различным частям тела. При этом причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Также девочка получила термические ожоги, обстоятельства получения которых еще устанавливаются.

Производители предупредили, что розничные цены на колбасу и полуфабрикаты в России в ближайшее время могут вырасти на 5—12%. В качестве причин такой ситуации называются теплое лето, африканская чума свиней и запрет на импорт сырья из Бразилии.