Итоги дня: алименты в РТ, новый завод в Казани и взрыв в Болонье

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 6 августа.

В Татарстане появится рабочая группа по взысканию алиментов. Ее возглавит премьер Татарстана Рустам Нигматуллин. Члены рабочей группы должны разработать эффективную стратегию для взыскания долгов. Результаты работы будут обсуждаться каждую неделю на совещании у президента Татарстана.

Минэкономразвития России предложило учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС. Позже в Минстрое сообщили, что россиянам не стоит из-за этого опасаться роста платежей за жилищно-коммунальные услуги. Это связано с тем, что граждане защищены от увеличения платы.

В Казани и Самаре до 2022 года собираются открыть заводы по глубокой переработке отходов электронного и электрического оборудования. Всего планируется открыть 12 заводов. Помимо Казани и Самары, они разместятся в Москве, Орловской области, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

МИД России сообщил о принятии зеркальных мер в ответ на высылку из Греции двух российских дипломатов и запрет на въезд в страну еще двум сотрудникам дипведомства. Россияне обвиняются во вмешательстве во внутренние дела Греции и подрыве национальной безопасности страны.

Сегодня на окраине итальянского города Болоньи, близ аэропорта, произошел взрыв бензовоза. Причиной этому стало его столкновение с другой машиной. Пламя от взрыва перекинулось на автомобили, которые тоже начали взрываться. Изначально сообщалось о 20 пострадавших, но позже в полиции уточнили, что ранения получили от 60 до 70 человек, еще один человек погиб.