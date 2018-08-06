«Салават Юлаев-2005» стал бронзовым призером международного «Кубка Третьяка»

Со 2 по 5 августа в Москве проходил традиционный международный турнир Кубок Владислава Третьяка среди команд 2005 года рождения. «Юлаевскую» СДЮШОР представляли воспитанники Дмитрия Калачева, сообщает пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева».

Всего на соревнованиях выступали 12 команд. Наряду с представителями России участие в кубке приняли команды из Швеции, Чехии, Финляндии и Северной Америки.

В полуфинале уфимцы проиграла череповецкой «Северстали» — 4:6, но в матче за «бронзу» были сильнее московской «Руси» — 5:1.



Обладателем Кубка Владислава Третьяка стал ЦСКА, который уступая по ходу матча 1:3, обыграл «Северсталь» — 5:4.

