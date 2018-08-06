Андрей Тихонов: «Я ребятам сказал, что это безобразие»

В комментарии главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Тихонова после поражения от «Оренбурга» (0:3) основной причиной названа психология.

— Я ребятам сказал, что это безобразие. Такие голы пропускать нельзя. Я давно таких голов не видел, когда идет передача от бровки и игрок забивает. Мы пытаемся играть в футбол. Здесь за ошибки тебя наказывают. Сегодня была именно такая игра. Мы могли перевернуть все в свою пользу, если бы забили пенальти. Но не забили, сразу пропустили второй мяч. Это чистая психология. Ребята остановились. Нам нужно работать над этим, — отметил Тихонов.