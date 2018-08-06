Наставник ФК «Оренбург» Владимир Федотов: «Мы одолели принципиального для нас соперника»

Накануне «Крылья Советов» неожиданно крупно дома проиграли во втором туре российской Премьер-лиги гостям из ФК «Оренбург» — 0:3. Главный тренер ФК «Оренбург» Владимир Федотов прокомментировал исход поединка:

– Я поздравляю свою команду с победой. Мы одолели принципиального для нас соперника. Да, мы не ожидали, что так сложится первый тайм. Считаю, что ключевым стал момент с 11-метровым, который соперник не реализовал. Мы же наказали «Крылья» быстрой атакой и забили второй мяч. Мы так и планировать использовать свободные зоны. Мне не понравилось, как оборонялась команда. Особенно во втором тайме моя команда давала сопернику много вольностей, игроки слишком медленно перестраивались. Нам есть над чем работать, — сказал наставник.