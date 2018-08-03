Итоги дня: признание взяточника из ОП «Гвардейский», снос террас на Баумана, «казак» Мутко

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 3 августа.

Подполковник полиции, замначальника следствия казанского ОП «Гвардейский» Ленар Галяув арестован до 1 октября по делу о взятках на сумму свыше 1 миллиона рублей. На суде он признался в мошеннических действиях.

Исполком Казани потребовал демонтировать летние террасы ресторанов «Тяп-Ляп», Twin Peaks и еще ряд самовольных построек. Их необходимо снести до 7 августа.

Вице-премьер России Виталий Мутко возглавил комиссию по казачеству. Кроме него в новый состав комиссии вошли первый зампредседателя комитета Госдумы по СНГ Константин Затулин и директор департамента Минкультуры Андрей Малышев.

Из ЖК «МЧС» увозят оплаченный дольщиками кран, на который они собрали 7 млн рублей для начала монолитных работ в блоке Б. Кран так ни разу не был использован и стоял на стройке без дела.

МЧС России предупредило об ураганах и шквалистом ветре, которые могут обрушиться на регионы России в течение месяца. Неблагоприятные погодные явления в августе возможны в восьми регионах ПФО.