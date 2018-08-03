«Анжи» нашел средства на поездку в гости к «Уфе»

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов сообщил «СЭ», что махачкалинский клуб нашел средства для отправки основного и молодежного составов в Уфу на матчи 2-го тура РПЛ. Обе встречи в столице Башкирии пройдут в понедельник, 6 августа.

— Дублеры сегодня вечером на автобусе выезжают из Махачкалы в Уфу. Оттуда отправятся в Москву для подготовки к игре следующего тура с молодежкой «Спартака», после этого вернутся домой, — сказал Флегонтов. — С основной ситуация проще, поскольку она базируется в Подольске — команда полетит в Башкирию из Москвы в воскресенье.