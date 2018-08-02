Итоги дня: взятки в ОП «Гвардейский», рост долгов россиян, компания из РТ с 639 тысячами сотрудников

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 2 августа.

В Казани задержали заместителей начальников службы угрозыска и следствия отдела полиции «Гвардейский». Они подозреваются по делу о взятках на сумму свыше 1 миллиона рублей. В республиканском МВД рассказали, что решение об увольнении этих сотрудников уже принято. Следком РТ будет просить об их аресте.



Долги россиян растут в два раза быстрее их зарплат. Потребительские кредиты населения в июне увеличились на 15,9%, а рост реальных зарплат в это же время замедлился до 7,2%.

ФНС обнаружила в татарстанском селе Качелино компанию с 639 тысячами сотрудников. Гендиректор фирмы Ришат Закиров заявил, что данные ошибочны. Кроме того, по данным ФНС, в России зарегистрировано 381 тыс. компаний, в которых не работает ни одного сотрудника.

Между тем компания АГК-2 утвердила проект экологической оценки воздействия строительства мусоросжигательного завода в РТ на окружающую среду. Теперь проектная документация пройдет государственно-экологическую экспертизу, а затем направится в Главгосэкспертизу.

ГИБДД планирует изменить порядок проведения экзаменов на права. В разработанном постановлении предлагается объединить два этапа практического экзамена: площадку и «город».

В Казани, как и по всей России, сегодня отмечается День воздушно-десантных войск. Вечером десантники пройдут с маршем по улице Баумана.