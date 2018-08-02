«Справедливая Россия» предложила не повышать пенсионный возраст до 2035 года

«Справедливая Россия» предложила установить запрет на повышение пенсионного возраста до 1 января 2035 года. Соответствующие поправки партия подготовила ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе.

При этом особо отмечена недопустимость повышения пенсионного возраста для граждан, работающих в условиях Крайнего Севера.

Авторы поправок также предлагают установить норму о полноценной индексации пенсий для работающих и неработающих пенсионеров, включить в пенсионный страховой стаж период обучения и ухода за ребенком до трех лет, говорится в сообщении на сайте партии.



Напомним, что 19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Позднее в Совфеде РФ предложили увязать размер пенсии с возрастом выхода на нее.