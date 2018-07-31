Итоги дня: миллиардный иск ТФБ к казанскому ЗСМС, увеличение цен из-за роста НДС, гибель россиян в ЦАР

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 30 июля.

Агентство по страхованию вкладов от лица «Татфондбанка» подало исковое заявление о банкротстве ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» (ЗСМС). Сумма требований к казанскому предприятию превышает 3,6 млрд рублей.

80% крупных компаний России заявили в ходе опроса от Института Адизеса, что намерены после увеличения НДС повысить цены на свою продукцию. Еще 10% не будут этого делать, оставшиеся респонденты воздержались от ответа.

В Центральноафриканской Республике убили трех человек. Среди них журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. По предварительной информации, погибшие снимали в ЦАР документальный проект о работе ЧВК «Вагнер».

Между тем Следственный комитет сегодня возбудил дело против следователя, изучавшего видео о пытках в отношении Евгения Макарова в ярославской колонии. 22-летний Радион Свирский при просмотре записи с видеорегистраторов не нашел никаких нарушений в действиях сотрудников ФСИН, которые избивали заключенного. Правозащитники предложили выплатить Макарову 10 млн рублей за причиненный вред.

На 72 году жизни скончалась татарская поэтесса и переводчица Флера Тарханова. Завтра в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая пройдет панихида.