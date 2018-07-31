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Участники «Уральских пельменей» не сумели взыскать с экс-директора 39 млн рублей

15:42, 31.07.2018 1
Участники «Уральских пельменей» не сумели взыскать с экс-директора 39 млн рублей
Фото: wikipedia.org

17-й арбитражный апелляционный суд Перми оставил в силе решение нижестоящего суда, ранее отказавшего участникам шоу «Уральские пельмени» в иске о взыскании 39 млн рублей с бывшего директора коллектива Сергея Нетиевского.

Согласно делу, будучи руководителем творческого коллектива, Сергей Нетиевский заключил договор с ИП Нетиевский, то есть сам с собой. Деньги с шоу перечислялись в фирму за его работу с реквизиторами, гримерами, костюмерами и так далее, пишет Znak.com.

После разлада между артистами участники шоу подали иск в суд, чтобы признать заключенный между «Уральскими пельменями» и ИП Нетиевский договор недействительным. По их словам, Нетиевский заработал по договору 39 млн рублей. Эти деньги они требовали вернуть.

Суд первой инстанции согласился с доводами истцов, посчитав, что сделка была заключена без корпоративного одобрения. Однако по итогам суд пришел к выводу, что работа по организации концертов предполагает наличие продюсера. Именно эту работу выполнял Нетиевский.

Напомним, в прошлом году шоу «Уральские пельмени» вернуло право на использование своего бренда.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:01
    люблю уральских пельменей! Они лучше всех!
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