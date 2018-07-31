Гендиректор «Уфы»: «Интерес ЦСКА к Живоглядову? Это все неправда»

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал слухи об уходе защитника Дмитрия Живоглядова.

«Какова вероятность, что Дмитрий Живоглядов покинет «Уфу»? Вероятность есть всегда, но предложений, которые бы нас устроили, мы пока не получили. Предметный интерес со стороны ЦСКА? Это все неправда», — сказал Газизов корреспонденту Sport24.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Уфы» Живоглядову, но московский клуб не был готов заплатить за игрока 2,5 млн евро.

За «Уфу» Живоглядов выступает уже третий сезон. В 48 сыгранных за уфимский клуб матчах, в том числе дебютной игре в Лиге Европы, он забил 2 гола и отдал 4 передачи.

