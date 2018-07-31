Счетная палата признала некорректными данные Минприроды об объемах мусора в России

Счетная палата (СП) обнаружила, что у Министерства природных ресурсов и экологии РФ нет достоверной информации об объемах мусора в России.



По данным Росприроднадзора, объем образованных в 2016 году отходов составил 5,43 млрд тонн. Такие данные опираются на отчетность организаций и являются не достаточно корректными, передает РБК со ссылкой на отчет СП.

В качестве примера указывается, что только по департаменту Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу в 2016 году не представили отчет 5,1 тыс. организаций, а в 2017 году — 2,3 тыс., или 46,1% и 25,4% соответственно от общего числа компаний, оплативших негативное воздействие на окружающую среду в регионе.

Отмечается, что СП проанализировала показатели результативности отдельных мероприятий госпрограммы «Охрана окружающей среды» с 2016 года по май 2018 года, а также нормативную документацию в сфере обращения с отходами, бухгалтерскую и бюджетную отчетности и другие данные.

Ранее сообщалось, что Минприроды до конца года сформирует цифровую карту всех объектов системы управления отходами.