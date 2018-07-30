Болельщики хоккейного клуба «Ижсталь» отменили митинг
Болельщики ижевского хоккейного клуба «Ижсталь» решили отменить проведение митинга в поддержку команды, намеченного на 1 августа.
Об этом сообщил администратор официального сообщества болельщиков клуба.
Отменить митинг решили после прошедшей в конце прошлой недели встречи болельщиков с первым вице-премьером правительства Удмуртии Александром Свининым и министром спорта республики Натальей Гольцовой.
На встрече представители правительства заверили болельщиков, что «Ижсталь» продолжит выступать в ВХЛ, при этом финансироваться она будет по-прежнему из республиканского бюджета. В 2019 году начнется реконструкция требующего ремонта ледового дворца в Ижевске, инвестор уже имеется, кроме того, продолжается поиск инвестора для самой хоккейной команды.
Напомним, ранее болельщики сообщили о получении разрешения на проведение митинга в Ижевске 1 августа «с целью поддержки ХК «Ижсталь» и привлечения внимания общественности к проблемам, с которыми клуб столкнулся в этом году». Из-за финансовых проблем и задержек зарплаты клуб покинул ряд ключевых игроков, при этом тогдашний главный тренер Сергей Душкин отмечал, что не хватало даже элементарных медикаментов. Позднее ситуация выправилась, дополнительное финансирование выделила республика.СпортХоккей Удмуртия
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