Вузы Башкирии опубликовали первые приказы о зачислении

Сегодня вузы Башкирии опубликовали первые приказы о зачислении. Пока приняты только «льготные» категории.

Решения выносились относительно абитуриентов-целевиков, инвалидов, сирот и победителей различных олимпиад, передает «Башинформ».

Следующий этап конкурсного отбора в вузы пройдет 3 августа. К этому моменту должны быть распределены 80% бюджетных мест. Оставшиеся 20% мест будут распределены 8 августа на втором этапе. Участвовать в конкурсном отборе будут те абитуриенты, кто не был зачислен на первом этапе и предоставил в приемную комиссию оригинал документа об образовании и письменное согласие на зачисление не позднее 6 августа.