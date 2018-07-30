Экс-защитник «Рубина» Бегстрем подписал контракт с голландским «Утрехтом»

Бывший защитник казанского клуба Эмиль Бергстрем подписал контракт с «Утрехтом». Об этом на своем официальном сайте объявил клуб из Нидерландов.

25-летний швед подписал контракт с клубом из одноименного города до лета 2021 года.

Напомним, что 13 июля Бергстрем расторг соглашение с казанцами по обоюдному согласию, а впоследствии стал свободным агентом.

Всего за «Рубин» швед провел 17 матчей и забил 1 гол, а последние полтора года выступал за швейцарский «Грассхоппер» на правах аренды.

«Утрехт» стартует в голландской «Эрдивизии» 12 августа.