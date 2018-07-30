«Уфа-молодежная» крупно проиграла московским «железнодорожникам» — 1:4

Обновленный состав «Уфы-молодежной» под руководством Макича Микаеляна открыл новый сезон молодежного первенства России среди команд РПЛ, сообщает пресс-служба уфимского клуба. В матче 1-го тура уфимская команда встретилась с молодежным составом московского «Локомотива».

Гости больше владели преимуществом, уфимцы уповали на контратаки. После первого тайма команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу гостей.

Во втором тайме подопечные Макича Микаеляна смогли сравнять счет, отличился Лев Сафронов. Но в дальнейшем «железнодорожники» усилили давление на ворота «Уфы-м» и, забив еще три гола, одержали уверенную победу — 4:1.

В 18.00 мск на поле уфимского «Нефтяника» сыграют основные составы.

